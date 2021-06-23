Tırıvırı ile avlanan şahsa ceza
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Tırıvırı ile avlanan şahsa ceza

Tırıvırı ile avlanan şahsa ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekipleri derede tırıvırı ile balık yakalayan şahsa tutanak tutularak ceza yazıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekipleri derede tırıvırı ile balık yakalayan şahsa tutanak tutularak ceza yazıldı.

İlçe Jandarma ekiplerince Hibe Mahallesinde icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında K.Ö. isimli şahsın Engiz deresine 7 adet tırıvırı atmak suretiyle balık avladığı tespit edildi. Şansa jandarma ekiplerince tutanak tutularak ceza kesildi. Ele geçirilen tırıvırılar 19 Mayıs İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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