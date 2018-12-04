Tirit Sezonu Başladı Kazlara Talep Arttı

Samsun'da tirit sezonunun başlamasıyla kazlara talepte artış yaşanıyor.

Samsun gibi Anadolu'nun bazı bölgelerinde yaygın olarak tüketilen tirit, kazın yanı sıra ördek, tavuk, inek veya koyun etiyle yapılabiliyor.

Havza ilçesinde kaz satıcısı Muhabbet Altınok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havza, Kavak ve Vezirköprü'de kazdan yapılan tiride ilgi gösterildiğini söyledi.

Havaların soğuması ile kaza talebin arttığına işaret eden Altınok, "Ben kesilmiş ve temizlenmiş kaz satıyorum. Temizlenmiş kazın kilogramı 35 lira. Ortalama 150 liraya temizlenmiş iyi bir kaz alabilirsiniz. Şubat ayına kadar bu yoğunluk devam eder." dedi.

Kaz besicisi Nuri Cenik de canlı kazın fiyatının 100 ila 150 lira arasında değiştiğini belirterek, besili bir kazın kanatlarının alt kısmı ile göğüs kısmının yağlanmış olması gerektiğini anlattı.

Pazardan kaz alan vatandaşlar ise kaz fiyatının geçen yıldan bu yana değişmemesinden memnun olduklarını kaydetti.