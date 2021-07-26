Tırının aküleri çalınmasın diye özel kapak yaptırdı, hırsızlar kapağı bile çaldı
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Tırının aküleri çalınmasın diye özel kapak yaptırdı, hırsızlar kapağı bile çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tırının aküleri çalınmasın diye özel kapak yaptırdı, hırsızlar kapağı bile çaldı Park halindeki iki tırın 6 bin TL değerindeki aküleri çalındı, sahipleri şoke oldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halinde bulunan 2 tırın üzerinde bulunan toplam 6 bin TL değerindeki aküler hırsızlar...

Tırının aküleri çalınmasın diye özel kapak yaptırdı, hırsızlar kapağı bile çaldı

Park halindeki iki tırın 6 bin TL değerindeki aküleri çalındı, sahipleri şoke oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halinde bulunan 2 tırın üzerinde bulunan toplam 6 bin TL değerindeki aküler hırsızlar tarafından çalındı. Aküler çalınmasın diye özel kapak yaptıran sürücü, yaptırdığı demir kapağın bile çalındığını görünce büyük şok yaşadı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Hastane Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan tırlarını park eden Ercan Kenar ve Hamza Özkaraaslan evlerine gitti. Özkaraaslan, sabah saatlerinde işe gitmek için park halindeki tırın çalışmadığını gördü. Aracın çalışmamasının sebebini öğrenmek için tırdan inen Özkaraaslan, aracın akülerinin çalındığını fark etti. Şoke olan Özkaraaslan, tırının yanında park halinde olan Ercan Kenar'a ait tırın akülerinin de çalındığını gördü. Özkaraaslan'ın haber vermesi üzerinde tırının yanına gelen Ercan Kenar, aküleri çalınmasın diye yaptırdığı özel demir kapağın da çalındığını görünce büyük şok yaşadı. Daha sonra vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

"Yaptırdığım özel kapağı bile çalmışlar"

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Ekipler, aküleri çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Akülerinin özel kapak yaptırmalarına rağmen çalındığını görünce şaşkınlık içinde kaldıklarını söyleyen Ercan Kenar, "Arkadaş kontağa basmış, tık yok. Akülerin çalındığını görmüş. Daha sonra benim arabaya bakmış, benim de aküler yok. Ben de gelince şaşırdım kaldım. Aküleri çalmasınlar diye tıra özel bir kapak yaptırmıştık. Bu kapakları sökmeleri için anahtara ihtiyaçları var. Bunları yapan kişiler, hazırlıklı gelmişler. Aletleri olan insanlar. Bu tır bana, arkadaki tır da arkadaşıma ait. İki tırın da akülerini çalmışlar. Bir akü almak isteseniz fiyatı bin 500 TL civarında. Yaptırdığım özel kapağı bile çalmışlar, o da para ediyor. 15-20 gündür zaten yatıyoruz, işimiz yok. Akülerimiz de gitti" dedi.

Tırının aküleri çalınmasın diye özel kapak yaptırdı, hırsızlar kapağı bile çaldı
Tırının aküleri çalınmasın diye özel kapak yaptırdı, hırsızlar kapağı bile çaldı
Tırının aküleri çalınmasın diye özel kapak yaptırdı, hırsızlar kapağı bile çaldı
Tırının aküleri çalınmasın diye özel kapak yaptırdı, hırsızlar kapağı bile çaldı
Tırının aküleri çalınmasın diye özel kapak yaptırdı, hırsızlar kapağı bile çaldı
Tırının aküleri çalınmasın diye özel kapak yaptırdı, hırsızlar kapağı bile çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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