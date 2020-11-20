TIR'ını tamir eden sürücü, başka bir TIR'ın çarpması sonucu öldü
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TIR'ını tamir eden sürücü, başka bir TIR'ın çarpması sonucu öldü

20.11.2020 12:28 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:35

TIR'ını tamir eden sürücü, başka bir TIR'ın çarpması sonucu öldü Gaziantep'te, bir sürücü, seyir halindeyken bozulan TIR'ını tamir etmek için durduğu yol kenarında, arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TIR'ını tamir eden sürücü, başka bir TIR'ın çarpması sonucu öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir sürücü, seyir halindeyken bozulan TIR'ını tamir etmek için durduğu yol kenarında, arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoban yolu Çınar Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa istikametinden Adana istikametine mısır yüklü TIR ile seyir halinde olan Ali K.'nın (23), aracı bozuldu. Bozulan aracını tamir etmek için yol kenarında duran sürücü, aracıyla uğraşırken arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç tır sürücüsü Ali K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali K.'nın ölümüne neden olduktan sonra kaçan tır şoförü ise jandarma ekiplerinin çevirmesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Şanlıurfa'da defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TIR'ını tamir eden sürücü, başka bir TIR'ın çarpması sonucu öldü
TIR'ını tamir eden sürücü, başka bir TIR'ın çarpması sonucu öldü
TIR'ını tamir eden sürücü, başka bir TIR'ın çarpması sonucu öldü
TIR'ını tamir eden sürücü, başka bir TIR'ın çarpması sonucu öldü
TIR'ını tamir eden sürücü, başka bir TIR'ın çarpması sonucu öldü
TIR'ını tamir eden sürücü, başka bir TIR'ın çarpması sonucu öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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