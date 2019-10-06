06.10.2019 17:18

Tırın yolcu durağını biçtiği kazada: 2 öldü 3 yaralı

Feci kazada ölenlerin isimleri belli oldu

Kaza sonrasında trafik saatlerce tek şeritten sağlandı

Tır saatler sonra vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın yolcu durağını biçerek üst geçide çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-650 Karayolu Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Pamukova istikametinden Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan Erhan Dilek idaresindeki 34 HY 2667 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan tır ilk önce yol kenarında bulunan yolcu durağına daha sonrasında ise üst geçide çarparak durabildi. Meydana gelen feci kazaya, durakta bulunan Hanım Solmaz, Teyfik Solmaz ve Miray Solmaz ile araç içerisinde bulunan sürücü ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın karıştı.

Feci kazada Teyfik Solmaz ve Elif Erciyes isimli 2 kişi hayatını kaybederken Erhan Dilek, Hanım Solmaz ve Miray Solmaz isimli 3 kişide yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemeleri sonrasında ölenlerin cansız bedenleri cenaze aracına kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sonrası trafik kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazada adeta üst geçide ok gibi saplanan tırın kaldırılması için ise çalışmalar sürüyor. Polis kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken yaralıların ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA