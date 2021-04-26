Tırın vurduğu hafif ticari araç elektrik direğine çarptı

Samsun'da seyir halinde ilerleyen otomobil tırın vurması sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

Samsun'da seyir halinde ilerleyen otomobil tırın vurması sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. yönetimindeki 55 RT 376 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre Ordu istikametine seyir halinde ilerleyen ve plakası belirlenemeyen bir tırın çarpması sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, polis ekipleri çarpıp kaçtığı iddia edilen tırın plakasının tespiti için inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı