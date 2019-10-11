Tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak arkasından gelen bir aracın üzerine düştü

Tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak arkasından gelen bir aracın üzerine düştü

Bakırköy sahil yolunda seyir halindeki bir tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak arkasından gelen bir aracın üzerine düştü.

11.10.2019 16:00
Tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak arkasından gelen bir aracın üzerine düştü

Bakırköy sahil yolunda seyir halindeki bir tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak arkasından gelen bir aracın üzerine düştü. Demirin altında kalan araçtaki 2 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken polis ekipleri olay yerinden kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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