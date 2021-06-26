Tırın traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
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Tırın traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta tırın kum yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta tırın kum yüklü traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Uşak-Ankara kara yolu Bozkuş Kavşağı yakınlarında G.D. yönetimindeki 33 CKM 38 plakalı tır, aynı istikamette önünde seyreden İ.Ö. yönetimindeki 64 KE 640 plakalı kum yüklü traktörün römork kısmına arkadan çarptı.

Savrulan traktör bariyerlere çarparak ikiye bölünürken, römorkun da tekerlekleri koptu.

Refüje çarpıp yan şekilde yolda durabilen tırın ise yakıt deposu koparak yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan tır şoförü, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Uşak-Ankara kara yolu tamamen trafiğe kapanırken, araçların geçişi karşı yönden tek şerit halinde sağlandı.

Kapanan yol yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.

Tırın traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
Tırın traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
Tırın traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
Tırın traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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