Tırın seyir halindeyken açılan dorsesi üst geçide çarparak asılı kaldı
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Tırın seyir halindeyken açılan dorsesi üst geçide çarparak asılı kaldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hareket halindeki tırın açılan dorsesi üst geçide çarparak asılı kaldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hareket halindeki tırın açılan dorsesi üst geçide çarparak asılı kaldı.

Ahievran Mahallesi'nde M.Ö. idaresindeki 17 ABJ 838 plakalı tırın damperli dorsesi, seyir halindeyken açıldı.

Dorsenin üst geçide çarparak asılı kaldığı kazada yaralanan sürücü, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara yolunda kontrollü sağlanan ulaşım, dorsenin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza nedeniyle üst geçitte hasar oluştu.

Tırın seyir halindeyken açılan dorsesi üst geçide çarparak asılı kaldı
Tırın seyir halindeyken açılan dorsesi üst geçide çarparak asılı kaldı
Tırın seyir halindeyken açılan dorsesi üst geçide çarparak asılı kaldı
Tırın seyir halindeyken açılan dorsesi üst geçide çarparak asılı kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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