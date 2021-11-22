Tırın sac yüklü dorsesi ikiye ayrıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tırın sac yüklü dorsesi ikiye ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tırın sac yüklü dorsesi ikiye ayrıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, iddiaya göre, tır sürücüsünün ani fren yapması nedeniyle dorsenin üzerinden kayan sac, dorseyi ortadan ikiye böldü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, iddiaya göre, tır sürücüsünün ani fren yapması nedeniyle dorsenin üzerinden kayan sac, dorseyi ortadan ikiye böldü.

Olay, gece saatlerinde Alaplı Taşbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüklediği sac ile Akçakoca istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Mustafa B. yönetimindeki 16 ABF 705 plakalı tır, önündeki otomobilin aniden durması üzerine fren yaptı. Ani fren sonucu dorsenin üzerindeki sacın bulunduğu konumdan kaydı. Sacın ağırlığı nedeniyle dorse ortadan ikiye ayrıldı. Meydana gelen olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Yaşanan kaza nedeniyle trafik kısa bir süre aksarken, trafik ekipleri başka bir kazaya yaşanmaması için önlem aldı. Tırın dorsesi vinç yardımı ile kaldırıldı. - ZONGULDAK

Tırın sac yüklü dorsesi ikiye ayrıldı

Tırın sac yüklü dorsesi ikiye ayrıldı

Tırın sac yüklü dorsesi ikiye ayrıldı

Ormanlık alandaki vahşette yaşlı adamın kesik başı aranıyor

Ormanlık alandaki vahşette yaşlı adamın kesik başı aranıyor

 İhbara giden ekipler, başı bedeninden kopmuş ceset buldu

İhbara giden ekipler, başı bedeninden kopmuş ceset buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title