Tırın otomobile böyle çarptı: 1 yaralı



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı otomobil refüje çıktı. Kazada yaralanan 1 kişi yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Müftü Mahallesi Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Karadayı'nın kullandığı 81 KG 817 dorse 81 KJ 609 çekici plakalı tır, Abdurrahman Korkmaz idaresindeki 67 TJ 910 plakalı otomobil ile çarpıştı. Tırın çarptığı otomobil refüje çıkarken içerisinde yolcu olarak bulunan Ferhat Tümen yaralandı. Vatandaşların yardımı ile kaza yerine yakın noktada bulunan özel hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, emniyete ait MOBESE kameraları da hasar gördü. Kazaya karışan her iki sürücü de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tırın şerit değiştirmeye çalışan otomobili önüne alıp süreklediği ve otomobilin dönmesi ile tırın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.