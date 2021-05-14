Tırın motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tırın motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı

Tırın motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Tuşba ilçesinde bir tırın motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir tırın motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir tırın motor bölümüne giren yılan için itfaiye ekiplerinden destek istenildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, gerekli tedbirleri alarak kısa sürede yılanı bulunduğu bölümde çıkartarak doğal ortamına bıraktı. - VAN

Tırın motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
Tırın motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı
Tırın motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! İnşaat boşluğuna düşen çocuk kurtarıldı
Son dakika haberleri! İnşaat boşluğuna düşen çocuk kurtarıldı
Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi verdi, kurtulunca tek bir şey istedi
Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi verdi, kurtulunca tek bir şey istedi
Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cansu Dere Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tırın motor bölümüne giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 11:52:12. #1.15#

title