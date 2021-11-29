Tırın lodos nedeniyle devrilme anı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tırın lodos nedeniyle devrilme anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tırın lodos nedeniyle devrilme anı kamerada

Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda lodos nedeniyle seyir halinde bulunan 2 tır, bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda lodos nedeniyle seyir halinde bulunan 2 tır, bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Tırın devrilme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, seyir halinde olan tırın devrilme anı da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

Lodos simit tezgahını devirdi, simitçi ağır yaralandı

 İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

 İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLDU; DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE KADAR ULAŞTI

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLDU; DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE KADAR ULAŞTI

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title