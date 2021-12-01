Tırın karda kaymasıyla kapanan Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Tırın karda kaymasıyla kapanan Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Tırın karda kaymasıyla kapanan Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

Erzurum'da yoğun kar yağışı, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum'da yoğun Kar yağışı, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah başlayıp öğleye kadar etkisini artıran kar nedeniyle, Erzurum- Erzincan kara yolunun 40. kilometresinde kayan tır ters döndü. Yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Tır, Karayolları ekiplerince vinç yardımıyla yol kenarına alındı. Ardından trafik ekipleri, kara yolunu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açtı.

2 köy yolu ulaşıma kapandı

Oltu ve Şenkaya ilçelerinde ise kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için Karayolları ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Tamamen beyaza bürünen Erzurum il merkezi ve ilçelerdeki yollarda da ekiplerin kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, bazı vatandaşlar, araçlarının üzeri ve iş yerlerinin önüne biriken karları temizledi.

Tırın karda kaymasıyla kapanan Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

Tırın karda kaymasıyla kapanan Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

Tırın karda kaymasıyla kapanan Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

Tırın karda kaymasıyla kapanan Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

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AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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