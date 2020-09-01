Tırın kabini yerinden koptu: 2 yaralı Konya'nın Ereğli ilçesinde, iki tırın karıştığı trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, iki tırın karıştığı trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı. Tırın yerinden koparak hurdaya dönen kabininde sıkışan sürücü ise itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya-Adana Karayolu üzeri Sarıtopallı Mahallesi'nde bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 11 DZ 536 plakalı tır, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu önündeki aynı yöne seyir halinde olan ve anayoldan tali yola dönmeye çalışan N.S. yönetimindeki 33 KBA 34 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, 11 plakalı tırın yerinden kopan kabini hurdaya dönerken, her iki aracın sürücüleri yaralandı. Tır sürücüsü M.D. sıkıştığı kabinden Ereğli İtfaiyesi kırım ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde tedbir alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA