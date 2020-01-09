Tırın hava tüpü ve su deposundan kaçak sigara çıktı
Haberler » 3. Sayfa » Tırın hava tüpü ve su deposundan kaçak sigara çıktı - Haberler

Tırın hava tüpü ve su deposundan kaçak sigara çıktı

Hatay'da bir tırda yapılan aramada, su deposu ve hava tüplerine gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi.

09.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:11
Tırın hava tüpü ve su deposundan kaçak sigara çıktı

'da bir tırda yapılan aramada, su deposu ve hava tüplerine gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir tırın dorsesinin su deposu ve hava tüpleri içerisine gizlenmiş bin 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak tır sürücüsü S.K. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler