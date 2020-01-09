Tırın hava tüpü ve su deposundan kaçak sigara çıktı

09.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:11

Hatay'da bir tırda yapılan aramada, su deposu ve hava tüplerine gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir tırın dorsesinin su deposu ve hava tüpleri içerisine gizlenmiş bin 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak tır sürücüsü S.K. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA