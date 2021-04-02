Tırın gizli bölmesinde 1 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi
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Tırın gizli bölmesinde 1 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tırın gizli bölmesinde 1 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde İran plakalı tırda zulalanmış vaziyette piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde İran plakalı tırda zulalanmış vaziyette piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir tırda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alarak operasyon düzenledi. Erbaa ilçesinden geçen D-100 karayolunda durdurulan İran plakalı tırda arama yapıldı. Yapılan aramada tırın kupasında bulunan gizli bölmelerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri 30 paket halinde toplam 6 kilo 38,47 gram esrar maddesi, 5 paket halinde toplam 2 kilo 166,24 gram metamfetamin maddesine el koydu. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu 3 şahıs ile Van'da yakalanan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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