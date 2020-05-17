Tırın egzozunda uyuşturucu ele geçirildi
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Tırın egzozunda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 1068 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tırın egzozunda uyuşturucu ele geçirildi
17.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:09

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 1068 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tırla uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından tırı Kemalpaşa ilçesinde durdurdu.

Tırda yapılan aramada, bir kısmı çeşitli bölmelere gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu. Bunun üzerine tırdaki aramayı genişleten ekipler, egzozu makine yardımıyla açtı.

Burada yapılan aramada da sıcaklıktan yanmaması için jelatine sarılmış paket halinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Çoğunluğu egzoz bölümünde olmak üzere 1068 gram sentetik uyuşturucuya el konuldu.

Tırda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Tırın egzozunda uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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