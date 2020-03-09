Tırın dorsesinden 9 ton şeker çalan hırsızlar yakalandı
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Jandarma, Afyon, 3. Sayfa

Tırın dorsesinden 9 ton şeker çalan hırsızlar yakalandı

Afyonkarahisar'da bir tırın dorsesinden çalınan 45 bin lira değerindeki 9 ton şeker jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulanarak tır şoförüne teslim edildi.

09.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:05
Tırın dorsesinden 9 ton şeker çalan hırsızlar yakalandı

Afyonkarahisar'da bir tırın dorsesinden çalınan 45 bin lira değerindeki 9 ton şeker jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulanarak tır şoförüne teslim edildi.


Olay Afyonkarahisar'ın Işıklar kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Afyonkarahisar Şeker Fabrikası'ndan İ.K.'ye ait tırın dorsesinde yüklü bulunan 28 ton şeker, bir gün sonra İstanbul'da bir firmaya teslim edildi. Burada yapılan sayımda yaklaşık 9 ton şekerin eksik olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirilmesinin ardından ekipler tarafından çalışma başlatıldı.


Yapılan araştırmalar neticesinde, hırsızlık olayının N.A. ve E.I. isimli şüpheli şahıslar tarafından planlandığı ve 9 ton şekerin H.D., E.K. ve O.Ü. isimli şüphelilerle birlikte Işıklar kasabasında bir araca yüklemek suretiyle çalındığı tespit edildi.


N.A., E.I., H.D, E.K ve O.Ü. isimli şüpheli şahısların alınan ifadeleri ve bölgede bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda çalınan 9 ton şekerin, A.Ş. isimli şüpheliye 14 bin 615 TL, karşılığında satıldığı tespit edildi. N.A., E.I., H.D., E.K. ve O.Ü. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Afyonkarahisar E tipi cezaevine teslim edildi. Ayrıca A.Ş. isimli şüpheliye ise "Hırsızlık Eşyasını Satın Alma" suçundan yasal işlem yapılırken, 9 ton şeker Ş.İ.K.' ya teslim edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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