Tırın dorsesindeki iş makinesi şarampole devrildi

Çankırı'da seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi şarampole devrildi.

Selim Işıktaş idaresindeki 71 EU 165 plakalı tırın dorsesinde bulunan iş makinesi, Çankırı-Ankara kara yolunun Sülüklü mevkisinde dorseden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kara yolunun tek şeridini kapatarak trafiğin kontrollü olarak akışını sağladı.

Kazada tır sürücüsü yara almazken iş makinesini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA