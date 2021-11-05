Tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Bitlis'te tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 149 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 149 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesi için çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar yol kontrol noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Durdurulan tırın dorsesinde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 149 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen tırın sürücüsü U.Ö. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen U.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı

Tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı

Tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title