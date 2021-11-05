Tırın dorsesin 149 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Tırın dorsesin 149 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tırın dorsesin 149 düzensiz göçmen yakalandı Bitlis'te yol kontrol noktasında durdurulan tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı.

BİTLİS (İHA) - Tırın dorsesin 149 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS - Bitlis'te yol kontrol noktasında durdurulan tırın dorsesinde 149 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis-Baykan karayolu Tanrıyar Yol Kontrol Noktasında şok yol kontrol uygulamaları icra edilmiştir. Yapılan şok yol kontrol uygulamasında Türkiye plakalı bir tırın dorsesinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 149 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalanmıştır. Organizatörlük yaptığı tespit edilen U.Ö. isimli tır sürücüsü tamamlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiş, daha sonra tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yakalanan 149 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir" denildi.

Tırın dorsesin 149 düzensiz göçmen yakalandı

Tırın dorsesin 149 düzensiz göçmen yakalandı

Tırın dorsesin 149 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Son Dakika Haberleri
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