Tırın dorsesi çöktü, su damacalarını yola saçıldı
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Tırın dorsesi çöktü, su damacalarını yola saçıldı

Tırın dorsesi çöktü, su damacalarını yola saçıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy trafikte seyir halinde olan su damacanası yüklü tır şoförü, viraja hızlı girince aracın dorsesi çöktü.

Arnavutköy trafikte seyir halinde olan su damacanası yüklü tır şoförü, viraja hızlı girince aracın dorsesi çöktü. Otoyol üzerine devrilmeye başlayan damacanalarda bulunan tonlarca su yere döküldü.

Kaza, bugün saat 07.00 sularında Arnavutköy - Sulltangazi yolu Kayabaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Sakarya'dan İstanbul Tekstilkent'e giden tırın şöförü viraja hızlı girince aracın dorse kısmı çöktü. Dorsenin çökmesiyle birlikte brandalar açıldı ve su dolu damacanalar yola döküldü. Otoyola devrilen su damacanaları patlayınca tonlarca içme suyu yola döküldü. Kaza dolayısıyla otoyol bir müddet trafiğe kapatılırken, belediyelerden gönderilen ekipler yolu açmak için çalışmalar yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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