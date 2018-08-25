Tırın Devrilme Anı Güvenlik Kamerasında
Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ali Koşan yönetimindeki 33 DGG 22 plakalı tır, Uşak-İzmir karayolunun Kula ilçesi Orhan Acar kavşağında, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası kavşaktaki trafik ışıkları ve refüjdeki direkleri devirerek karşı şeride geçti ve devrildi.
Sürücü Koşan kazayı yara almadan atlatırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak verilen trafik, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.