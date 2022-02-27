Ağrı'da tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar kamerada - Haberler

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Ağrı'da tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağrı'da tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar kamerada Ağrı'da yakıt yüklü tırın devrildiği anlar kameralara yansıdı, bir asker ölümden döndü.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar kamerada

AĞRI - Ağrı'da yakıt yüklü tırın devrildiği anlar kameralara yansıdı, bir asker ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre Ağrı'da askeri personele ait araç kaza yapıp şarampole devrildi. Askerlerin yol üzerinde güvenlik önlemi aldığı sırada yoldan geçen bir tır yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıktı. Olay yerinde kaydedilen görüntülerde tırın kontrolden çıkıp devrildiği ve bir askerin ölümden döndüğü anlar dikkat çekti.

Ağrı'da tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar kamerada

Ağrı'da tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar kamerada

Ağrı'da tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar kamerada

Ağrı'da tırın devrildiği kazada askerin ölümden döndüğü anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - 3. Sayfa

Tragger, Ağrı, 3. Sayfa, Haberler

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