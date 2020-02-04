Tırın devrildiği kaza kamerada
Haberler » 3. Sayfa » Tırın devrildiği kaza kamerada - Haberler

Tırın devrildiği kaza kamerada

Bitlis'te kaygan yolda kontrolden çıkan tırın devrildiği kaza cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

04.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:10
Tırın devrildiği kaza kamerada

'te kaygan yolda kontrolden çıkan tırın devrildiği kaza cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Kaza, Tatvan-Ahlat kara yolu üzerindeki Kıyıdüzü köyünde meydana geldi. Tatvan istikametinden Ahlat'a doğru gitmekte olan tır, Kıyıdüzü köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Tırın devrilme anı arkada seyir halinde olan araçtaki sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Tır sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, köylülerin yardımı ile araçtan çıkarıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler