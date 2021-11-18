Tırın damperi üst geçide takıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tırın damperi üst geçide takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tırın damperi üst geçide takıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde tırın açılan damperi üst geçide çarptı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde tırın açılan damperi üst geçide çarptı. Kopan damper yola savruldu.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan 55 AZN 22 plakalı tırın açılan damperi Alaçam girişinde bulunan üst geçide çarptı. Üst geçide çarpan damper koparak yola savruldu. Yolda trafiğin sakin olması ve o esnada arkasından gelen araç olmaması muhtemel faciayı önledi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet müdürlüğü trafik ekipleri yol güvenliği aldı. Kaza yerinde çağrılan vinçle yere savrulan damper kaldırıldı. Kapanan yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. - SAMSUN

Tırın damperi üst geçide takıldı

Tırın damperi üst geçide takıldı

Tırın damperi üst geçide takıldı

Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla vurdu

Eve giren hırsız ev sahibi doktoru silahla vurdu

 3 aylık bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı

3 aylık bebeğini döverek öldüren baba tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title