Tırın çekicisi ile rüzgarlığı arasında gizlenerek yurda girmeye çalışan kişi yakalandı
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Tırın çekicisi ile rüzgarlığı arasında gizlenerek yurda girmeye çalışan kişi yakalandı

Artvin'de tırın çekicisi ile rüzgarlığı arasında gizlenerek Sarp Sınır Kapısı'ndan yurda girmeye çalışan kişi yakalandı.

28.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:55

Artvin'de tırın çekicisi ile rüzgarlığı arasında gizlenerek Sarp Sınır Kapısı'ndan yurda girmeye çalışan kişi yakalandı.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen M.K'nin kullandığı 81 ABC 477 plakalı tırda kamera sistemleriyle yapılan rutin saha kontrolü sırasında çekici ile rüzgarlık arasında gizlenen kişiyi tespit etti.

Ekipler, şahsı bulunduğu yerden çıkartarak işlemleri için müdürlük binasına getirdi.

Aramada üzerinden kimlik çıkan kişinin B.Ç. (39) olduğu ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

B.Ç. ve M.K. hakkında Pasaport Kanunu'na muhalefet ve göçmen kaçakçılığı suçlarından adli işlem başlatıldı.

Tırın çekicisi ile rüzgarlığı arasında gizlenerek yurda girmeye çalışan kişi yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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