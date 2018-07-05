Samsun'un Bafra ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, İshaklı Mahallesi Yeni Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun kenarında yaya olarak yürüyen Şükrü Yıldırım'a (83), Mustafa T. (38) idaresindeki 55 K 20225 plakalı tır Hastane Kavşağı sinyalizasyon direği yanında çarptı. Tırın altında kalan yaya Şükrü Yıldırım olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN