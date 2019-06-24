Tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde tırın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde tırın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Nafiz K'nin kullandığı 34 ZD 9824 plakalı tır, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kenan Ural'a (75) çarptı.
Tırın altında kalarak ağır yaralanan Ural, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince çıkarılarak Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır şoförü ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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