Tırın çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Karaman'da yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
16.09.2019 21:58
Karaman'da yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nazım İ. (61) idaresindeki 07 B 3112 plakalı tır, Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda seyir halinde iken, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 79 yaşındaki Naciye Tekin'e çarptı.
Kazada yaralanan Tekin, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA