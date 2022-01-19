Tırın çarptığı traktör paramparça oldu

Tırın çarptığı traktör paramparça oldu Tırın traktörü biçtiği anlar güvenlik kamerasında Bir kişinin yaralandığı korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı tır ile traktörün çarpıştığı trafik kazasının görüntüleri...