14.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:02

Tırın çarptığı traktör kontrolden çıkıp sulama kanalına düştü... Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı traktör kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, sulama kanalına düştü. Kazada traktör kabini ile kanal duvarı arasında sıkışan sürücü itfaiyenin yoğun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sarayköy ilçesi çıkışında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, Hüseyin Aykanat yönetimindeki 20 GM 386 plakalı tır önünde seyir eden Yakup Ceylan idaresindeki 20 LE 508 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan traktör önce karşı şeride geçti ardından yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Can pazarının kurulduğu kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis, 112 Acil servis ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı halde traktör kabini ile kanal duvarı arasına sıkışan sürücü Ceylan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Sürücü itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden çıkarılabildi. Sürücü Ceylan ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası traktör düştüğü yerden vinç yardımı ile çıkarılırken, kaza sonrası başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA