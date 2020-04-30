Tırın çarptığı tankerden dökülen yağ TEM'i trafiğe kapattı: 1 ağır yaralı
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Tırın çarptığı tankerden dökülen yağ TEM'i trafiğe kapattı: 1 ağır yaralı

Tırın çarptığı tankerden dökülen yağ TEM'i trafiğe kapattı: 1 ağır yaralı
30.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:06

Tırın çarptığı tankerden dökülen yağ TEM'i trafiğe kapattı: 1 ağır yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu'nda tırın çarptığı tankerin vanası patlayınca binlerce litre yağ yola döküldü.

Tırın çarptığı tankerden dökülen yağ TEM'i trafiğe kapattı: 1 ağır yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu'nda tırın çarptığı tankerin vanası patlayınca binlerce litre yağ yola döküldü. TEM'i trafiğe kapatan kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Kapandere Viyadiğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halindeki Hüseyin Ö. idaresindeki 34 BST 875 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet A. yönetimindeki, bitkisel yağ dolu 63 ABJ 950 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan tır, Mustafa Gürbüz yönetimindeki 41 R 1828 plakalı tankere çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü Hüseyin Ö. araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken, 63 ABJ 950 plakalı tankerinin vanasının patlaması sonucunda binlerce litre yağ yola dökülmeye başladı.

Ağır yaralanan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Hüseyin Ö. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Hüseyin Ö. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TEM'i kaplayan yağ, yolu trafiğe kapattı

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine intikal eden ekipler güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten ilerlemesini sağladı. Yolda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri tarafından yola dökülen binlerce litrelik yağın temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın tamamlanması ile yolun tüm şeritleri trafiğe açılacak.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tırın çarptığı tankerden dökülen yağ TEM'i trafiğe kapattı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA

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