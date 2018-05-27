TIR'ın Çarptığı 5 Çocuk Babası, Soğuk Asfalt Üzerinde Can Verdi
Kahramanmaraş'ta karşıdan karşıya geçmek isterken TIR'ın çarptığı 5 çocuk babası, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta TIR'ın çarptığı 5 çocuk babası Suriyeli iş adamı hayatını kaybetti.
YOLUN KARŞISINA GEÇİYORDU
Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 9'ncu kilometresinde Karacasu kavşağında meydana geldi. Gaziantep istikametinden Kahramanmaraş'a giden Cengiz A. yönetimindeki 38 KJ 243 plakalı TIR, Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi Karacasu kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Suriyeli Mahir Bedevi'ye çarptı.
VATANDAŞLAR CEP TELEFONUNA SARILDI
Çarpmanın etkisiyle Mahir Bedevi olay yerinde hayatını kaybetti. Bedevi'nin ölüm haberini alan çocukları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza sonrası yolda toplanan vatandaşlar yine ellerindeki cep telefonuyla haberciliğe soyundu.
POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Yoğun kalabalık nedeniyle polis ekipleri, yaşanabilecek olası ikinci bir kazanın önüne geçmek adına vatandaşları daha güvenli alanlara yönlendirdi.
GERİDE HAMİLE EŞ VE ÇOCUKLARI KALDI
Mahir Bedevi'nin maddi sıkıntılar nedeniyle psikolojik sorunları olduğunu belirten görgü tanıkları, yetkililerden geride kalan hamile eşine ve çocuklarına destek olunmasını istedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.