Tırın çarptığı spor otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
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Tırın çarptığı spor otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Tırın çarptığı spor otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Trabzon istikametine gitmekte olan Azeri uyruklu C.M. yönetimindeki yabancı plakalı tır, Akçaabat ilçe merkezindeki liman kavşağında dönmekte olan Cihan Tarakçı yönetimindeki 61 ADE 527 plakalı Mazda marka spor otomobile çarptı. Kaza sonrası spor otomobil hurdaya dönerken, araç içinde sıkışan sürücü Cihan Tarakçı vatandaşların, sağlık ve İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında araçtan çıkartılarak ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Tırın çarptığı spor otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Tırın çarptığı spor otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Tırın çarptığı spor otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Tırın çarptığı spor otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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