Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zait D.'nin kullandığı 10 ACJ 280 çekeci plakalı demir konstrüksiyon yüklü tır, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda Özkan V.'nin kullandığı 45 ZB 3406 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve kolu kırılan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.