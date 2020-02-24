Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

24.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:16
Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

'nın ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zait D.'nin kullandığı 10 ACJ 280 çekeci plakalı demir konstrüksiyon yüklü tır, Turgutlu Kavşağı'nda Özkan V.'nin kullandığı 45 ZB 3406 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve kolu kırılan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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