Tırın çarptığı köpek hayvan hastanesine kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tırın çarptığı köpek hayvan hastanesine kaldırıldı

Tırın çarptığı köpek hayvan hastanesine kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçen köpeğe tır çarptı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçen köpeğe tır çarptı. Tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, derisi soyulan köpek tedavisi için hayvan hastanesine kaldırıldı.

İslahiye Kırıkcali Kavşağı'nda meydana gelen kazada Hatay'dan İslahiye seyir halindeki plakası ve sürücüsü bilinmeye tır, yolun karşısına geçmek isteyen çoban köpeğine çarptı. Kazanın ardından sürücü yoluna devam ederken ağır yaralanan köpeğin derisi soyuldu. Acı içerisindeki köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralı köpeği yol kenarına alan vatandaşlar, itfaiye ve hayvanseverleri arayarak yardım istedi. Ekiplerin de yardımıyla su ve yemek verilen köpek, ilk müdahalenin ardından İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi yetkilisi Ahmet Şahin tarafından tedavisi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki Hayvan Hastanesine götürüldü. - GAZİANTEP

Tırın çarptığı köpek hayvan hastanesine kaldırıldı
Tırın çarptığı köpek hayvan hastanesine kaldırıldı
Tırın çarptığı köpek hayvan hastanesine kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti
Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti
Kayıp at tartışmaları gündemdeyken, Adana'da tarla kenarında başları kesilmiş 3 hayvan bulundu
Kayıp at tartışmaları gündemdeyken, Adana'da tarla kenarında başları kesilmiş 3 hayvan bulundu
IĞDIR PİTBULLU BIÇAKLAYIP, SAHİBİNİ DÖVDÜLER
IĞDIR PİTBULLU BIÇAKLAYIP, SAHİBİNİ DÖVDÜLER
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Yılmaz Vural Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tırın çarptığı köpek hayvan hastanesine kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 21:30:31. #1.15#

title