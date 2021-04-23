Tırın çarptığı köpek hayvan hastanesine kaldırıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçen köpeğe tır çarptı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçen köpeğe tır çarptı. Tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, derisi soyulan köpek tedavisi için hayvan hastanesine kaldırıldı.

İslahiye Kırıkcali Kavşağı'nda meydana gelen kazada Hatay'dan İslahiye seyir halindeki plakası ve sürücüsü bilinmeye tır, yolun karşısına geçmek isteyen çoban köpeğine çarptı. Kazanın ardından sürücü yoluna devam ederken ağır yaralanan köpeğin derisi soyuldu. Acı içerisindeki köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralı köpeği yol kenarına alan vatandaşlar, itfaiye ve hayvanseverleri arayarak yardım istedi. Ekiplerin de yardımıyla su ve yemek verilen köpek, ilk müdahalenin ardından İslahiye Belediyesi Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi yetkilisi Ahmet Şahin tarafından tedavisi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki Hayvan Hastanesine götürüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı