Tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
15.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:55
Mersin'in Erdemli ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
A.Ö, idaresindeki 31 ADZ 960 plakalı tır, Hocahasanlı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ergah Öztürk'e (70) çarptı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Öztürk'ün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü A.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA