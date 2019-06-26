Tırın çarptığı baba ile kızı öldü

- Baba ve kıza çarpan tırdan görüntüler

Kaza alanından görüntüler Çanakkale'de yakıtı biten araçlarına benzin almak için yolun karşısına geçmek isteyen baba ve 4 yaşındaki kızı, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: AA