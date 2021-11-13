Son dakika haber: Tırın altında ölüm kalım savaşı...Tıra saplanan araçta mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ (İHA) - Tırın altında ölüm kalım savaşı...Tıra saplanan araçta mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobil, metrelerce sürüklendi. Yarısı, dorsenin altına giren otomobilde sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

Kaza 22.30 sıralarında Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 06 EB 3646 plakalı otomobil ile D-100 karayolu üzerinde İstanbul istikametine giden Eray S. önünde ilerleyen M.A. idaresindeki 53 AP 287 plakalı tıra arkadan çarptı. Tır sürücüsü bir süre ilerledikten sonra, diğer sürücülerin uyarması ile hemen durdu. Yarısı dorsenin altında kalan otomobilin sürücüsü, bulunduğu yerde sıkıştı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Eray S.'yi kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Polis ve jandarma ekipleri ise D-100 karayolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Dorsenin altında adeta ölüm kalım savaşı veren sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Diğer sürücüler ile kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Eray S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.