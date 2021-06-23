Tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde karşıdan karşıya geçerken araçların arasında kalan gencin son anda kurtulması araç kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde karşıdan karşıya geçerken araçların arasında kalan gencin son anda kurtulması araç kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Dörtyol mevkii E-90 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir genç az daha süratli bir şekilde geçen tırın altında kalıyordu. Genç son anda yaptığı hamle ile kurtulurken, yaşananlar bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı