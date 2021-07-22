Tırın altında kalmaktan babaları kurtardı
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Tırın altında kalmaktan babaları kurtardı

Tırın altında kalmaktan babaları kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yenipazar mahallesi Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir aile tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yenipazar mahallesi Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir aile tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ordu-Samsun karayolu Yenipazar Mahallesi'nde meydana gelen olayda karayolu kenarında yaya olarak yürüyen Taner Ergün, eşi Elif Ergün ile çocukları ela Ergün ve Eren Ergün az kalsın yolda geri geri gelen tırın altında kalıyordu. Tırın dikkatsiz bir şekilde geri geri geldiğini gören Taner Ergün, yüksek sesle bağırarak tırın durmasını sağladı. Bu sırada Taner Ergün'ün eşi Elif Ergün'ün ayağı, tırın lastiğinin altında kaldı. Taner Ergün ve çocuklar Ela Ergün ve Eren Ergün, lastiğin altında ezilmekten son anda kurtuldu. Olayda yaralanan anne Elif Ergün, 112 ekipleri tarafından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Tırın altında kalmaktan babaları kurtardı
Tırın altında kalmaktan babaları kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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