Tırın altında kalan yaşlı adam 50 metre sürüklendi
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Tırın altında kalan yaşlı adam 50 metre sürüklendi

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir tırın altında kalan yaya metrelerce sürüklenerek yaralandı.

13.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:39
Tırın altında kalan yaşlı adam 50 metre sürüklendi

'in ilçesinde, bir tırın altında kalan yaya metrelerce sürüklenerek yaralandı.


Olay, saat 10.00 sıralarında Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafik lambalarının bulunduğu yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Çapan A. (69), yavaş kalınca araçlara yeşil ışık yandı. Yolun orta şeridinde kalan Çapan A., 26 ZB 148 plakalı tırın altında kalarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırdı.


Polis ekipleri, kazaya karışan tır sürücüsü O.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan sürücü ilk ifadesinde aracın kör noktasında kaldığı için yayayı görmediğini söyledi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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