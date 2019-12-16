Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

16.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:47
Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

'ın ilçesinde tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Kırıkhan - yolunun 7. kilometresi, Antakya OSB kavşağında Akif Diktaş'ın (39) yönetimindeki BA 31 2181 plakalı tır, Musa Bezgin'in (28) kullandığı motosiklete çarptı. Tırın altında sürüklenen motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kurtarılamadı.


Tır şoförü Akif Diktaş jandarma tarafından gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA
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