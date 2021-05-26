Tırın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Tırın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tırın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da tırın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Adana'da tırın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Enes Akbulut, elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçerken Ömer Y.'nin kullandığı 31 PR 557 plakalı tırın altında kaldı. Bisiklet tırın altında yaklaşık 25 metre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Enes'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tır şoförünü gözaltına alırken, Enes Akbulut'un cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Tırın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tırın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tırın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tırın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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