-Tırın altında 70 metre sürüklenen yaşlı adam hayatını kaybetti

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 82 yaşındaki Ali Daş kendisine çarpan tırın altında kaldı. Yaklaşık 70 metre sürüklenen yaşlı adam feci şekilde can verdi.

Kaza, Kızıltepe ilçesi İpekyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 16.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen 82 yaşındaki Ali Daş Nusaybin istikametinden gelen ve kendisine çarpan tırın altında kalarak yaklaşık 70 metre sürüklendi. Tırın sürücü kazadan sonra olay yerinden uzaklaşırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Feci şekilde can veren Daş'ın cenazesi kartonlarla örtülürken polis kaza yerini emniyet şeridi ile çevirdi. Daş'ın cenazesi belediyeye ait cenaze aracıyla morga götürülürken ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü emniyete giderek teslim oldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.