Tırın altına giren motosikletin sürücüsü öldü
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Tırın altına giren motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da tırın altına giren motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Tırın altına giren motosikletin sürücüsü öldü
11.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:20

Şanlıurfa'da tırın altına giren motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun Bozova ilçesine bağlı Dutluca kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Seyit Deniz'in (18) kullandığı motosiklet, iddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tıra arkadan çarparak altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken tır sürücüsü ise olay yerinden kaçarak Adıyaman'da emniyet ekiplerine teslim oldu.

Hayatını kaybeden Seyit Deniz'in, 9 çocuklu ailenin tek erkek çocuk olduğu öğrenildi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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