Tırın alev almasını yangın söndürme tüpüyle engelledi - Haberler
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Tırın alev almasını yangın söndürme tüpüyle engelledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tırın alev almasını yangın söndürme tüpüyle engelledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullandığı tırın motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, yangın tüpüyle müdahale ederek yangının büyümesinin önüne geçti.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kullandığı tırın motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, yangın tüpüyle müdahale ederek yangının büyümesinin önüne geçti.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi 2746 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem B. idaresindeki 41 V 1155 plakalı tır seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü tırı hemen yol kenarına park ederek, motor kısmına yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Sürücü Adem B. aldığı önlem sayesinde tırın alev almasını engelleyerek yangını büyümeden söndürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tırda soğutma çalışması yaptı. - KOCAELİ

Tırın alev almasını yangın söndürme tüpüyle engelledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kocaeli, Yangın, Gebze, 3. Sayfa, Haberler

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