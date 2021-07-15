Tırın akaryakıt deposu yerinden koptu, kilolarca yakıt tarlaya döküldü
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Tırın akaryakıt deposu yerinden koptu, kilolarca yakıt tarlaya döküldü

Tırın akaryakıt deposu yerinden koptu, kilolarca yakıt tarlaya döküldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan tır tarım arazisine girerek durabildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan tır tarım arazisine girerek durabildi. Olayda tırın yerinden kopan yakıt deposundaki yarım tondan fazla motorin ise yonca tarlarına döküldü.

Olay, Bolvadin-Emirdağ karayolu üzeri Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesi istikametine doğru giden M.S., yönetimindeki 73 KC 884 plakalı tır kavşağa geldiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine girdi. Bu sırada tırın içerisinde yaklaşık yarım tondan fazla motorinin bulunduğu yakıt deposu ise araçtan koparak tarlaya devrildi. Kazada şoka giren ve uzun süre sakinleşemeyen sürücü M.S., olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile kontrol amaçlı Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise çevreye yayılan akaryakıt herhangi bir olumsuzluğa sebep vermemesi için bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Tırın akaryakıt deposu yerinden koptu, kilolarca yakıt tarlaya döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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